W stoczni Crist zwodowano nowoczesny prom hybrydowy. Jego załoga będzie liczyć... 1 osobę.

Prom o nazwie „L-317” został przetransportowany z placu montażowego do doku i zwodowana przy użyciu suwnicy bramowej. Jednostka będzie operowała na trasie Nauvo-Korpoo w Finlandii . L-317 będzie zasilany przy użyciu akumulatorów ładowanych z lądu, których ładowanie trwa tylko kilka minut. Statek ma długość 70 m, szerokość 12,4 m, zanurzenie 2,4m, oraz może przewozić maksymalnie 200 pasażerów oraz 52 samochody. Prom jest dwustronny, co umożliwia szybszy załadunek i rozładunek. Co ciekawa, załogę stanowi tylko 1 osoba.

Jednostka jest podobna do poprzednich promów „ Elektry” i „Altery”. „Elektra” okazała się wielkim sukcesem na skalę międzynarodową, otrzymała miano najlepszego promu hybrydowego w Unii Europejskiej i drugiego na świecie. Otrzymała międzynarodową nagrodą „ Ship of the Year” w konkursie Marine Propulsion Awards 2018 oraz nagrodą CEMT 2018 przyznaną za wybitny wkład na rzecz sukcesu europejskiego przemysłu morskiego wręczoną podczas II Forum Wizja Rozwoju w Gdyni. Altera natomiast została zwodowana latem 2022 to siostrzana wersja Elektry, jednak bardziej unowocześniona i nieco większa od Elektry .