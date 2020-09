W sopockiej kapliczce znaleziono "kapsułę czasu". Konserwator bada, co kryje tajemniczy list w butelce

Podczas renowacji kapliczki Stella Maris w Sopocie natrafiono na list w starej zakorkowanej butelce. Zdaniem specjalistki historii sztuki znalezisko to to "kapsuła czasu". Co nadawca chciał przekazać potomnym? Obecnie ustala to konserwator papieru.

Trwające obecnie prace renowacyjne sopockiej kapliczki Stella Maris, znajdującej się u zbiegu ulicy Malczewskiego i Alei Niepodległości, doprowadziły do poczynienia niecodziennego odkrycia. Wewnątrz rotundy znaleziono butelkę po starym gdańskim likierze opatrzonym etykietą z napisem "Weinbrand Verkhnitt". Szkło przez lata skrywało kartkę zapisanego papieru. Odczytanie jej zawartości umożliwi dopiero wykorzystanie specjalistycznego sprzętu, który uchroni papier przed uszkodzeniem. - Butelka została oddana do konserwatora papieru, który ma za zadanie ją bezpiecznie otworzyć - tłumaczy Anna Dyksińska z Biura Promocji i Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Sopotu. - Mamy nadzieję, że będzie to w tym tygodniu. Butelka po odnalezieniu została niezwłocznie przekazana do Muzeum Sopotu. Zdaniem specjalistki historii sztuki butelka znaleziona podczas remontu miała pełnić rolę "kapsuły czasu". - Takie kapsuły czasu to dość popularne przedmioty, z reguły umieszczane w szczytach wież, w kopułach, wbudowywane wraz z aktem erekcyjnym w fundamenty, zamurowane w ścianach - tłumaczy. - Z reguły zawierają przedmioty codzienne, gazetę współczesna, podpisy wykonawców, garść monet współczesnych, jakieś guziki, fajki, elementy garderoby. Rzadko kiedy sa to przedmioty wartościowe dla badaczy. Nazwa kapsuła czasu powstała w latach 30. XX w. Ale robiono je już od bardzo dawna. Robi się je i dziś. Są wysyłane w kosmos w sondach. Czytaj także Niemiecki policjant autorem listu wyłowionego z Bałtyku

Ciąg dalszy historii listu w butelce. Bibliotekarki dostały odpowiedź Gdańszczanie gustowali w likierze Trunek, który pierwotnie znajdował się w butelce został wyprodukowany przez firmę Bernharda Müllera, która istniała z przerwami do 1945 roku. Jak możemy przeczytać w Gedanopedii "Likiery, od początku XIX wieku, obok piwa i wina, jeden z najpopularniejszych napojów alkoholowych w Gdańsku. W 1. połowie XIX wieku ich produkcję zdominowali menonici, głównie ze Starych Szkotów, trudniący się destylacją spirytusu i produkcją napojów alkoholowych. W 2. połowie XIX wieku powstały specjalistyczne firmy zajmujące się ich wyrobem. Produkowano je z destylowanego spirytusu z dodatkiem cukru, soków, nalewek owocowych i korzennych oraz olejków eterycznych. Ich skład był najbardziej strzeżoną tajemnicą danej firmy. Różniły się kolorem, smakiem i substancjami zapachowymi. Zawierały od 25 proc. do 45 proc. alkoholu. Sprzedawane były w butelkach o kształcie charakterystycznym dla danego zakładu, z firmowymi etykietami; pito je także z firmowych kieliszków. Sprzedaż prowadzono w lokalach firmowych, restauracjach i w handlu detalicznym, były także przedmiotem eksportu". Czytaj także List w butelce w remontowanym pomniku - samolocie TS – 8 Bies z gdyńskich Babich Dołów! [zdjęcia]

Łeba: LIST W BUTELCE dotyczący katastrofy MS Wilhelm Gustloff [ZDJĘCIA] Sopocianie zadecydowali o remoncie Kapliczka została wzniesiona w 1928 r. Przykrywa ją kopuła pokryta miedzianą blachą. Kaplica jest wykonana z betonu imitującego kamień, posadzka z lastrico, figury ze sztucznego kamienia. Od ulicy odgradza ją ażurowy, metalowy płotek. Na architrawie umieszczono łaciński napis "Ave Maris Stella" (Witaj, Gwiazdo Morza). Inicjatorem budowy był ówczesny proboszcz Arthur Schultz, projektantem zaś jeden z wybitniejszych architektów sopockich, Paul Puchmüller, który zaprojektował również m.in. Ratusz miasta, kompleks zabudowy Łazienek Północnych i Południowych oraz Dom Kuracyjny. Teren pod jej ustawienie przekazała ówczesna parafianka, wdowa Luisa Base. Wydzieliła ona na ten cel narożnik swojej posesji. Paul Puchmüller nadał kapliczce formę neobarokowej rotundy. Wewnątrz znajduje się wysoki cokół z figurą Matki Boskiej z dzieciątkiem. Figura ta została wykonana z terakoty w jednej z firm w Düsseldorffie. Po latach na wniosek sopocian obiekt doczekał się remontu w ramach projektu przegłosowanego w Budżecie Obywatelskim. Prace obejmują m.in. remont i konserwację elementów architektonicznych; renowację dachu, konserwację detali architektonicznych i rzeźbiarskich oraz konserwację figury Marii z Dzieciątkiem. Odnowione zostaną także ogrodzenie oraz instalacja elektryczna. - Prócz gruntownego remontu tego pięknego zabytku, chcemy również by zamontowana została nowa instalacja elektryczna, która będzie oświetlać figurę oraz eksponować kaplicę po zmroku - o planach na renowację na początku wakacji mówił wiceprezydent Sopotu Marcin Skwierawski. - To jeden z wielu sopockich zabytków, wpisany do rejestru i szczególnie chroniony. Kapliczka do rejestru zabytków została wpisana dopiero w 1976 r. i do tego roku nie była poddana kompleksowym pracom remontowym poza doraźnymi naprawami i malowaniem. Zobacz galerię (6 zdjęć) W sopockiej kapliczce znaleziono "kapsułę czasu". Konserwato... Zobacz galerię (6 zdjęć) Resort zdrowia poszedł na rękę lekarzom rodzinnym Wideo