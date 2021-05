W Sopocie rozpoczęły pracę asystentki międzykulturowe. Mają pomagać repatriantom, emigrantom i uchodźcom.

- Chcemy, żeby ta integracja była pełna, by wszyscy ci, którzy znajdują w Sopocie nowe miejsce do życia czuli się u nas naprawdę jak w domu - mówiła na konferencji Magdalena Czarzyńska-Jachim, wiceprezydentka Sopotu oraz przewodnicząca Komisji Praw Człowieka i Równego Traktowania Związku Miast Polskich. – W obecnym systemie dzieciom, które często w ogóle nie znają języka polskiego i nie mają wsparcia w domu, bo rodzice też nie mówią po polsku, przysługują 2 godziny nauki polskiego w tygodniu. To zdecydowanie za mało i to chcemy zmienić. W trakcie rozmów z dyrektorami sopockich szkół, a także z innymi samorządami, w ramach Komisji Praw Człowieka ZMP wypracowaliśmy wspólne stanowisko i wystosowaliśmy apel do władz centralnych o zwiększenie dofinansowania tego nauczania - dodała zastępczyni Jacka Karnowskiego.