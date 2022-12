W Sopocie przyznano nagrody najlepszym wolontariuszom. Aż 47 nominowanych!

Pamiętam, kiedy mówiło się, że wolontariat w Polsce się nie przyjął, że nie ma u nas takich tradycji jak w innych krajach, i że nie jest to tak powszechne – mówiła podczas gali Magdalena Czarzyńska-Jachim, wiceprezydentka Sopotu. – Czas pandemii, a przede wszystkim to, co się stało po 24 lutego, zupełnie tę sytuację odwróciło. Wiele tysięcy Polaków bez wahania podarowało innym ludziom to, co najtrudniej ofiarować – swój własny czas i zaangażowanie. Wielu z Was dokonywało trudnych wyborów: czy zostać z rodziną, czy zaangażować się w pracę i pomoc, dlatego tym bardziej wszystkim bardzo, bardzo za to dziękuję. Mam też taką cichą nadzieję, że ta fala zaangażowania będzie trwała i będzie się rozlewała także na inne dziedziny naszego sopockiego życia – dodała wiceprezydentka.