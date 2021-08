W Sopocie powstanie sanatorium solankowe? Miasto sonduje rynek możliwych partnerów

Według informacji z internetowej platformy PPP prowadzonej przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej , Sopot szuka partnerów do budowy sanatorium i infrastruktury uzdrowiskowej, gdzie wykorzystywane będą wody solankowe. Przedsięwzięcie miałoby być zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie ujęcia solanki, Zdroju Św. Wojciecha przy ul. Bitwy pod Płowcami w strefie uzdrowiskowej , niemal nad morzem. Miasto wniosłoby do przedsięwzięcia działki, na których powstałby obiekt, partner prywatny mógłby w zbudowanej przez siebie placówce prowadzić usługi lecznictwa uzdrowiskowego i rehabilitacji leczniczej.

Miasto precyzuje w zaproszeniu do konsultacji z możliwymi partnerami, że w planowanym obiekcie oczekiwałoby świadczeń zdrowotnych dostępnych w ramach NFZ i komercyjnie a poza tym usług SPA i wellness. Zachętą dla inwestorów ma być możliwość prowadzenia hotelu w nadmorskiej okolicy Sopotu w pobliżu granicy z Gdańskiem. W środę upłynął termin zgłaszania się możliwych partnerów do wstępnych konsultacji, jednak ofertę będzie można złożyć do końca grudnia. Wstępnie Sopot proponuje partnerom prywatnym trzy warianty przedsięwzięcia różniące się powierzchnią nieruchomości i liczbą łóżek oraz miejsc hotelowych.