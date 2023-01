W Sopocie na skrzyżowaniu ulic 3 Maja i Kościuszki powstaje rondo. Na jakim etapie są prace remontowe?

Obecnie w Sopocie trwa trzeci etap kompleksowej przebudowy ulicy 3 maja. Jak informuje Zarząd Dróg i Zieleni, na skrzyżowaniu ulic 3 Maja i T. Kościuszki powstaje rondo. 6 lutego mają rozpocząć się roboty na odcinku do ul. Torowej i dalej do Alei Niepodległości. Wykonywane będą tam wykopy w celu zamontowania dwóch zbiorników retencyjnych. W czasie prac nie będzie możliwy nawet warunkowy przejazd do posesji zlokalizowanych wokół placu budowy.