W setną rocznicę urodzin Mariana Kołodzieja - legendy polskiej scenografii

- Pamiętam go jako scenografa teatru, którego już dzisiaj nie ma. Teatru z czasów, kiedy dekoracje robiło się ręcznie, malowało tła i zastawki, nie było żadnych przezroczy, ani animacji - mówi Władysław Zawistowski, dyrektor Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego, niegdyś wieloletni kierownik literacki Teatru Wybrzeże. - Oczywiście, byli w teatrze rzemieślnicy, którzy projekt wcielali w życie, tak jak dziewiętnastowieczni dekoratorzy.

Ale Marian Kołodziej często nie miał do nich zaufania. Pamiętam takie chwile, kiedy na dzień czy dwa przed premierą wściekły, zły, wchodził na rusztowanie i sam zaczynał malować. Brał pędzel i poprawiał pracę rzemieślników, samemu tworząc misterne tła czy konstrukcje, z których słynął, zwłaszcza te z lat ‘70. Mają one zazwyczaj strukturę wertykalną, która zawsze idzie do góry, w stronę jakiegoś sacrum i bardzo często ta konstrukcja, którą widzimy po odsłonięciu kurtyny ma w gruncie rzeczy odniesienia sakralne, przywodząc na myśl coś w rodzaju świątyni, ołtarza, stosu ofiarnego. Tak jak późniejsze ołtarze papieskie. Ten wyraźny podział na to co przyziemne, niskie, ludzkie i na to co wysokie, sakralne, czyli poświęcone idei, to był zasadniczy podział konstrukcyjny tych jego wielkich scenografii. Nie mówię o spektaklach kameralnych, gdzie potrzebny był wyłącznie realizm. Kiedy zachodziła taka konieczność, Marian Kołodziej potrafił być także odtwórcą rzeczywistości.