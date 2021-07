W powiecie sławieńskim ruszyły żniwa. Jakie będą? Co mówią rolnicy?

Rozpoczęły się żniwa w powiecie sławieńskim

- Żniwa ruszyły - mówi Zdzisław Sieradzki, przewodniczący Powiatowej Izby Rolniczej w Sławnie. - Na początek zostały wykoszone trawy nasienne i jęczmienie ozime. Teraz pod kombajny idą pszenice i grochy oraz łubiny. Tu zbiory się rozpoczęły normalnie, bez poślizgu czasowego. Zaś rzepaki są opóźnione, bo nie miały korzystnych warunków rozwoju.

Przewodniczący dodaje, że stronki i kłosy nie są dobrze wykształcone i też wypełnione.

- Tu odbija się brak wody, a więc susza - komentuje Zdzisław Sieradzki. - Trzeba kosić to, co jest, ale parametry skupowe nie są dobre i to już widać „na dzień dobry”. Żniwa na Pomorzu rozpoczęły się szybciej o dwa tygodnie, niż w Wielkopolsce. A zawsze było odwrotnie. To pokazuje, że mamy upały, które powodują, że zboże szybciej jest gotowe do koszenie.