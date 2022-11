W Porcie Gdańsk z sukcesem przeniesiono kolonię rybitw rzecznych i mew śmieszek na „Ptasią Wyspę”. [Zdjęcia i wideo]

Dlaczego przeniesiono kolonię rybitw?

Jak wygląda „Ptasia Wyspa”?

To osłonięte siedlisko o powierzchni blisko 2 tys. m kw. z piaszczystym podłożem. Miejsce to jest bezpieczne, trwałe i najlepiej imituje naturalne warunki gniazdowania rybitw rzecznych i czubatych na Bałtyku. Znajduje się ok. 2 km od brzegu. W przeciwieństwie do platform na Pirsie Rudowym, nie ma tu ryzyka ataku lądowych drapieżników, takich jak lisy czy wizony amerykańskie. Również sztormy nie będą w stanie zagrozić ptakom, zarówno na etapie inkubacji jak i wychowu piskląt.