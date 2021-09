W Porcie Gdańsk rusza inwestycja warta 80 milionów złotych. Minister Grzegorz Witkowski: Będziemy nadal inwestować w polskie porty

W zakres inwestycji wchodzi m.in. przebudowa układu kolejowego i drogowego pomiędzy Nabrzeżem Przemysłowym, a ulicą Ku Ujściu oraz pomiędzy ulicą Chemików, a przyczółkiem przeprawy promowej w ciągu ulicy Bosmańskiej przez Kanał Kaszubski.

Spotkanie z okazji podpisania umowy na realizację inwestycji otworzył Łukasz Greinke, prezes Portu Gdańsk, który podkreślił, że podpisanie umowy jest tylko elementem większej całości w ramach wielkiego planu rozbudowy gdańskiego portu.

- Tylko w tym roku ukończona zostanie przebudowa toru wodnego, przebudowa 5 kilometrów nabrzeży w porcie wewnętrznym, rozbudowa układu drogowo-kolejowego w porcie zewnętrznym, wyprowadzenie całego ruchu kolejowego od stacji kolejowej Port Północny do bram poszczególnych terminali, a także rozbudowa układu drogowego, który w tej chwili doskonale ułatwia już pracę terminalowi kontenerowemu DCT - wyliczał Łukasz Greinke.

- Po tym wszystkim przyszedł czas na kolejne inwestycje i to spotkanie to najlepszy dowód na potrzeby inwestycji. Port w Gdańsku nie zwalnia tempa, jesteśmy świadomi swojej roli w gospodarce narodowej i jesteśmy świadomi tego, jak bardzo nowa infrastruktura potrzebna jest naszym kontrahentom. Ten nowy układ drogowo-kolejowy, którego budowa się rozpocznie, to uzbrojenie kolejnych terenów w Porcie w Gdańsku, które pozwolą na budowę nowych terminali - zakończył swoje wprowadzenie Prezes Portu Gdańsk.