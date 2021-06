W poniedziałek ruszają szczepienia na koronawirusa dzieci w wieku 12-15 lat. Od września mają być one prowadzone również w szkołach

Następnie polska Rada Medyczna ds. COVID działająca przy premierze potwierdziła, że preparatem Pfizera można szczepić najmłodszych. Rząd przekonuje, że ze szczepionkami nie powinno być problemu, bo do Polski dotarło 2,4 mln dawek.

Przypomnijmy też, że 28 maja wykorzystanie szczepionki Pfizera do szczepień dzieci w wielu 12-15 lat zatwierdziła Europejska Agencja Leków. Młodzież powinna otrzymać dwie dawki szczepionki w odstępie trzech tygodni.

Niewykluczone, że po wakacjach szczepione będą także dzieci w wieku 7-11 lat. Obecnie toczą się badania nad dopuszczeniem do szczepień dzieci w tym przedziale wiekowym. Wyniki ekspertyz mają być podane we wrześniu.

Co więcej, szczepienia dzieci we wrześniu mają zostać zorganizowane w szkołach. W trzecim tygodniu września (od 13 do 17 września) odbędzie się tzw. tydzień szczepień, podczas którego wszyscy chętni uczniowie będą mogli zaszczepić się przeciwko koronawirusowi.