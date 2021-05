W Polsce piesi giną na pasach. Zmiana przepisów była koniecznością

Od dziś, za nie zatrzymanie się przed przejściem dla pieszych, do którego zbliżają się piesi, kierowcy grozi mandat. U sporej grupy kierowców, szczególnie te zmiany w przepisach ruchu drogowego, wzbudzają kontrowersje.

Zmiana przepisów podyktowana jest tym, że według statystyk prawie połowa potrąceń pieszych przez samochody w Polsce ma miejsce na przejściach dla pieszych. Właśnie na pasach, gdzie pieszy powinien być bezpieczny, ginie kilkaset osób rocznie, a ponad tysiąc zostaje rannych. Stąd te zmiany. Przepisy takie, które zaczynają obowiązywać u nas, są od lat przestrzegane w krajach Unii Europejskiej. Zgodzę się, że od kierowców będą wymagały więcej niż dotąd - muszą być bardziej skoncentrowani dojeżdżając do przejścia dla pieszych, zwracać większą uwagę na to co się dzieje w obrębie pasów, baczniej obserwować sytuację nie tylko na samych pasach, ale też w ich pobliżu. Wymogi dotyczące odpowiedzialności i obowiązku kierowców są też większe niż pieszych. U tych uczestników ruchu zmienia się w nowych regulacjach najmniej, ale to nie oznacza, że piesi mogą sobie wchodzić na przejście bezwarunkowo, bez zwrócenia uwagi na to, co się dzieje na przejściu. Muszą zachować szczególną ostrożność. Wtargnięcie na jezdnię wprost pod nadjeżdżające auto, w dodatku w czasie korzystania z telefonu lub innego urządzenia zaburzającego percepcję i skupienie, jest zabronione i zagrożone karami. Pamiętajmy też, że piesi nie mają pierwszeństwa na przejazdach tramwajowych.



Podam przykład z ostatniego weekendu, z jednej z zatłoczonych dróg w pobliżu marketów - dwoje pieszych dyskutuje niedaleko przejścia. Stoi, na przejście nie wchodzi, ale kierowcy byli zdezorientowani, poirytowani...

Rozumiem - nie wiedzieli co zrobić, a zapewne niektórzy z kierowców chcieli przepuścić pieszych i się zatrzymywali. Pamiętajmy, że przepis mówi o przepuszczaniu pieszych "w ruchu". Jeżeli pieszy jest w ruchu, jest mniej niż metr od przejścia, rozgląda się i mam zamiar wejść na przejście, to przepis staje się czysty i klarowny. Podkreślę jednak raz jeszcze, pieszy nadal ma obowiązek zachować szczególną ostrożność przy wchodzeniu na pasy. Musi się rozejrzeć, bez względu na to, co mówi nowelizacja przepisów. Z drugiej strony oby kierowcy nie byli nadgorliwi, nie zatrzymywali się, gdy widzą, że piesi są pięć metrów od przejścia, bo to może zaburzyć ruch na drodze, irytować kierowców innych pojazdów. Stąd kampania edukacyjna autorstwa Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, która ma wkrótce ruszyć. Ona wyjaśni jak wszyscy, zmotoryzowani, niezmotoryzowani, powinniśmy zachowywać się na drogach po nowelizacji przepisów.



