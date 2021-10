W Muzeum Kaszubskim w Kartuzach odbyła się promocja książki "Gniazdo Gryfa"

Organizatorami wydarzenia były Instytut Kaszubski, Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział w Kartuzach oraz Muzeum Kaszubskie w Kartuzach.

Publikacja jest efektem pięcioletniego projektu badawczego zrealizowanego w ramach grantu Narodowego Programu

Rozwoju Humanistyki. Stanowi kompendium wiedzy o kaszubskich symbolach, mitach, pamięci, świecie wyobrażonym, tradycji. Na ponad 700 stronach zawarto 400 haseł przygotowanych przez jedenastu autorów, reprezentujących różne dyscypliny naukowe, ośrodki akademickie, pokolenia oraz spojrzenia na kulturę kaszubską.

- Tak naprawdę praca nad tą publikacją rozpoczęła się sześć lat temu, kiedy zobaczyliśmy, że na Śląsku zaczęto tworzyć projekt związany właśnie z leksykonem pamięci, tradycji i kultury - mówił prof. Cezary Obracht-Prondzyński. - Zapoznałem się z tym przedsięwzięciem i pomyślałem - no dobra, ale dlaczego my, tu na Kaszubach czegoś takiego nie mamy. Zwłaszcza, że byliśmy przekonani, że taka książka bardzo jest na Kaszubach potrzebna. Założyliśmy sobie więc, że zrobimy coś, poważnego, w standardzie akademickim prezentującym najnowszy stan wiedzy, a jednocześnie napisanego w taki sposób, żeby było to użyteczne dla każdego czytelnika.