W międzywojniu był symbolem polskości. Miniatura zniszczonego przez Niemców kościoła pw. św. Józefa stanęła w Orłowie

Znów można podziwiać legendarny kościół, co prawda tylko w miniaturze, ale już na stałe zagości w krajobrazie Orłowa. Konstrukcja jest również specjalnie dostosowana dla osób niewidomych, opis przygotowany jest w alfabecie braille'a, a mosiężna konstrukcja umożliwia osobom niewidomym poznanie zabytku poprzez dotyk. To część projektu „Zobaczyć świat rękoma” tworzonego przez Rotary Club Gdańsk-Sopot-Gdynia, na podobnych zasadach mosiężne makiety np. Bazyliki Mariackiej, czy Pomnika Poległych Stoczniowców są umieszczane obok swoich pierwowzorów, dzięki temu osoby niewidome mogą poznawać trójmiejskie zabytki. W przypadku gdyńskiej konstrukcji brakuje niestety opisu dla osób widzących.

Świątynia przetrwała 175 lat. Najazdu wojsk niemieckich - niestety nie

Kościół zdobił Kolibki od 1764 roku, kiedy to ich właściciel hrabia Józef Antoni Przebendowski zdecydował o jego budowie, a świątynia stała się filią parafii w Wielkim Kacku. Kościół słynął z bogatego wnętrza - znajdowały się w nim organy, konfesjonały, ołtarze, był też wyposażony w ambonę. Zbudowano go na głównej drodze do Gdańska. W międzywojniu stał na straży granicy Polski i Wolnego Miasta Gdańska.