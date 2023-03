W marcu jak w garncu! W sobotę można było poznać wszystkie oblicza pogody, ale to nie przeszkodziło spacerowiczom [ZDJĘCIA] red.

W marcu jak w garncu - nie bez powodu to przysłowie jest tak popularne. Pokazała to pogoda w sobotę 25 marca 2023! Było słońce, deszcz, wiatr - niemal wszystkie możliwe opcje. Ale to nie przeszkodziło spacerowiczom! Zobaczcie zdjęcia.