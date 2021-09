W Malborku Nove Miasto zamiast Pemalu. Wiemy, jaka jest wstępna koncepcja nowej zabudowy

Właścicielem nieruchomości po przedsiębiorstwie Pemal przy ul. Kościuszki od niedawna jest Projekt Jantar sp. j. Kiedy firma produkcyjna ostatecznie przeprowadziła się do Nowego Dworu Gdańskiego, tutaj rozpoczęła się rozbiórka hal i biurowców.

Trwa ustalanie, jak teren zostanie wykorzystany w przyszłości. Nie da się ukryć, że to atrakcyjne miejsce, bo nieczęsto się zdarza, by teren w centrum miasta można było zabudować od nowa, do tego nadając mu zupełnie inną funkcję. Przeznaczenie tego fragmentu Malborka wraz z dopuszczalną gęstością i wysokością zabudowy, przebiegiem dróg czy ilością zieleni określi nowelizacja miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, która jest w fazie tworzenia.