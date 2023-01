W Luzinie można podziwiać piękne prace ceramiczne autorstwa mieszkańca gminy| ZDJĘCIA

To kolejna, po Rembrandcie odsłona cyklu ArtGOK, tym razem autora pochodzącego z gminy Luzino, stypendysty Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Ekspozycja składa się z prac ceramicznych, zarówno przedstawiających postaci ludzkie, zwierzęce, jak i abstrakcji.

- Z całego serca dziękuję organizatorom i wszystkim, którzy pojawili się na otwarciu wystawy! Jesteście wspaniali! Dziękuję za liczne słowa wsparcia. Dziękuję wszystkim, którzy pomagali przy organizacji tego wydarzenia. Czuję się przez was zmotywowany do dalszej pracy i pogłębiania swojej wiedzy. To był piękny wieczór! - napisał w mediach społecznościowych Marek Malottki.