W Łubianie ktoś morduje koty! Mieszkańcy o sprawie powiadomili policję

- Wielu z Was już wie, bo widziała to na własne oczy (dziękuję za wszystkie nadesłane materiały), że ktoś topi w naszym jeziorze koty - pisze na stronie internetowej Sołectwa Łubiana Marcin Żurek, sołtys wsi. - Sprawą zajmuje się już policja. Miejmy nadzieję, że winny popełnienia tego bestialskiego czynu, a zarazem przestępstwa zostanie ujęty i poniesie odpowiedzialność. Jeśli ktoś z Was ma wiedzę, którą chciałby się podzielić to proszę o kontakt z komisariatem policji w Kościerzynie lub ze mną.

Zdaniem mieszkańców, skandaliczny proceder trwa już od około miesiąca. Utopionych kotów prawdopodobnie jest już kilkanaście. Po pierwszych niestety nie ma już śladu, a od niedawna są nowe.