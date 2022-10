W listopadzie 2022 roku czekają nas zmiany w funkcjonowaniu punktów paszportowych. Co czeka mieszkańców Pomorza? Maciej Karcz

W związku z ustawą o dokumentach paszportowych, od 7 do 14 listopada 2022 roku czekają nas zmiany zasad przyjmowania klientów do urzędów. Zmiany dotyczą wszystkich oddziałów i punktów paszportowych na Pomorzu. Co to oznacza dla mieszkańców województwa pomorskiego?