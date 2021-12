W Leśnictwie Podrąbiona można spotkać jenota. Drapieżnik z powiatu kościerskiego powinien zapaść w zimowy sen

- Jest to drapieżnik, ale nie pogardzi czasami pokarmem roślinnym. Jego ofiary to głównie gryzonie, pisklaki, jaja, gady i płazy - mówi Zdobysław Czarnowski. - Sam w sobie nie jest niebezpieczny, ale pamiętajmy, że to dzikie zwierzę, więc nie starajmy się go np. łapać. Jest dosyć powszechnym zwierzęciem u nas. Lubi też przebywać w pobliży wody.

Jenot w Leśnictwie Podrąbiona

- Ten tutaj albo nie zasnął jeszcze lub może spał lekkim snem i dzisiejsza odwilż go obudziła - mówi Zdobysław Czarnowski. - Jest to jedyny psowaty zasypiający na zimę. Staje się wielką, tłustą, puchatą kulą sierści, co widać na zdjęciu.



Jenoty to raczej samotnicy, ale często się zdarza, że zimują i przebywają w parach. Jest to ssak średniej wielkości - z wyglądu przypomina niewielkiego psa lub szopa pracza.