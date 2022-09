W Lechii Gdańsk więcej niewiadomych niż konkretów. W oczekiwaniu na nowego właściciela większościowego i trenera

Wszystkie te zmiany na wysokich szczeblach pokazują zbliżające się zmiany. Kibice liczą na to, że w końcu poznają nowego właściciela większościowego Lechii. To miało stać się do końca czerwca, a zbliża się połowa września i wciąż nie ma konkretów.

- W kwestii sprzedaży należy spodziewać się komunikatu akcjonariusza większościowego w tym tygodniu – zapowiadała Agnieszka Syczewska, wiceprezes Lechii.

CZYTAJ TAKŻE: Kto zostanie nowym trenerem Lechii Gdańsk?PL

Trwa zatem niecierpliwe oczekiwanie na to, co może się wydarzyć w najbliższym czasie. Największym zaskoczeniem na pewno była zapowiedź ze strony Adama Mandziary, przewodniczącego rady nadzorczej, o rezygnacji z pełnionej funkcji i całkowitego wycofania się z działalności w Lechii już 12 września po posiedzeniu rady nadzorczej Lechii. Dla wielu osób to była zapowiedź zbliżającej się sprzedaży klubu.