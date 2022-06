W lasach można zbierać chrust na opał. Internauci nie zawiedli. Zobacz memy!

Lasy Państwowe zezwalają na zbieranie chrustu. Internet zasypał się memami

Pod koniec maja Lasy Państwowe wydały wytyczne w sprawie możliwości nabywania drewna do celów opałowych przez konsumentów. Chodzi przede wszystkim o społeczności lokalne. Ma to być odpowiedź na podwyżki cen węgla, gazu czy energii elektrycznej. Internauci także tym razem nie zawiedli, tworząc coraz to nowsze obrazki i wrzucając je do sieci.

