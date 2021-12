W końcu zwycięstwo Arki Gdynia! Karol Czubak z dubletem, a żółto-niebiescy awansują do ćwierćfinału Fortuny Pucharu Polski!

Arka przystąpiła do spotkania w Fortuna Pucharze Polski bez kluczowych zawodników, w tym bez Huberta Adamczyka. W środku pomocy trener Ryszard Tarasiewicz wystawił 3 pomocników o dosyć defensywnym usposobieniu. Kolejną dobrą informacją przed meczem było to, że w kadrze Arki znalazł się 19-letni Mateusz Stępień, który w przegranym meczu w Głogowie, został brutalnie sfaulowany przez obrońcę Chrobrego i musiał opuścić plac gry. Szkoleniowiec żółto-niebieskich zapowiadał, że gdynianie nie zamierzają odpuszczać pucharu na rzecz ligi i było to widać przez pierwsze 20 minut meczu. Arkowcy w defensywnie grali pewnie, a pod bramką Zagłębia, co rusz, próbowali dośrodkowań, które jednak były wybijane przez dobrze zorganizowaną defensywę gości. Piłkarze z Lubina po raz pierwszy sprawdzili dyspozycję Kacpra Krzepisza w 10 minucie meczu, jednak młody golkiper pewnie chwycił piłkę. Dośrodkowania zespołu z Gdyni w końcu przyniosły skutek, trochę było w tym przypadku, ale to właśnie takiego szczęścia wielokrotnie brakowało żółto-niebieskim w lidze. Arka prowadzenie objęła w 22 minucie, wtedy, po dośrodkowaniu, bramkę zdobył Karol Czubak. Kolejną dobrą interwencją Krzepisz popisał się w 25 minucie, kiedy to odbił na bok groźny strzał Erica Daniela. Miedziowi próbowali strzałów z dystansu, jednak bramkarz Arki był pewnym punktem zespołu.