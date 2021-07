W klubie go-go w Gdańsku stracił prawie 40 tysięcy złotych. Sprawa trafiła na policję

- W czwartek 15 lipca, około godziny 20, poszedłem do lokalu „Cool Club” przy Długim Targu w Gdańsku. Byłem tam sam. Spożywałem alkohol, jednak jestem przekonany, że bez mojej świadomości, zostały mi podane jakieś środki, takie jak substancja GHB [tzw. tabletka gwałtu], po których „urwał mi się film”. Klub opuściłem następnego ranka i chciałem wrócić do domu w Elblągu. Przekonałem się jednak, że z mojego konta pobrana została płatność w wysokości 37.986 zł. Od razu reklamowałem tę transakcję w banku, ale bank zaksięgował płatność, która została rozliczona w poniedziałek [19 lipca] – relacjonuje pan Piotr [imię zmienione].

I dodaje: - Ostatnią rzeczą, którą zapamiętałem, były instrukcje dwóch kobiet, które mówiły mi - już odurzonemu - jak przy pomocy telefonu komórkowego zmienić limit na mojej karcie płatniczej, by uregulować tak wysoki rachunek. Samej płatności nie pamiętam. Próbowałem wyjaśniać sprawę w lokalu, rozmawiałem z menadżerką, która próbowała mnie udobruchać alkoholem i towarzystwem tancerki, lecz kiedy zaproponowała „usługę imprezową”, za którą nie chciałem zapłacić, bo przyszedłem tam w innym celu, zostałem wyproszony. Nie dowiedziałem się też, za co wystawiony mi został rachunek na niemal 38 tys. zł. Usłyszałem jedynie, że to były „dobrowolnie wydane pieniądze”.