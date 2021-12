W grudniu ubiegłego roku w Gdańsku doszło do 2632 kradzieży rzeczy. Statystyki nie są optymistyczne. Jak się uchronić przed kieszonkowcami? Krzysztof Dunaj

KMP Gdańsk

Grudzień to wyjątkowy miesiąc, w którym przede wszystkim spędzamy czas z rodziną. Ponadto w okresie przed Świętami Bożego Narodzenia kupujemy m.in. prezenty, natomiast na sylwestra nabywamy fajerwerki oraz różne artykuł spożywcze. Niestety ten medal ma dwie strony. To również okres wzmożonej aktywności złodziei. W grudniu ubiegłego roku w samym Gdańsku doszło do 2632 kradzieży rzeczy. Jak zabezpieczyć się przed kieszonkowcami?