W gorącej wodzie w Bałtyku zamiast ryb będą sinice i meduzy? Rekordowe temperatury morza

Temperatura wody w Bałtyku jest coraz bliższa tej, występującej w niektórych częściach Morza Śródziemnego. 26,5 st. C w Zatoce Fińskiej, o czym informowały w minionym tygodniu media, dziwi pana?

Sprawdziłem te doniesienia dotyczące temperatury wody w Zatoce Fińskiej. Owe 26,5 st C to rzeczywiście, jak na Bałtyk, bardzo dużo. Wykres, z którym się zapoznałem, pokazał najwyższe temperatury w dniach 17-18 lipca w kilku miejscach – właśnie Zatoce Fińskiej, Zatoce Ryskiej, Zatoce Kurońskiej (nie było na niej Zatoki Gdańskiej). Wynosiły one 28 st. C – byłby to rzeczywiście rekord. W czasie swojej kariery nie widziałem, by temperatura wody w Bałtyku przekroczyła 27 st. C, a dodam, że wartość tę odnotowano w ubiegłym roku, na Zatoce Gdańskiej. W tym roku aż tak ciepłego morza u polskich wybrzeży nie mieliśmy. Jako ciekawostkę dodam, że na stronie internetowej mojego instytutu, w PAN umieszczone jest narzędzie SatBałtyk (Satelitarna Kontrola Środowiska Morza Bałtyckiego. SatBałtyk umożliwia systematyczne określanie stanu i prognozowanie zmian środowiska – red.). Skala pomiaru temperatury wody w morzu kończy się tu na 24 st. C.