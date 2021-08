W gdyńskim szczepibusie zaszczepiło się już 1800 osób! Zobacz, w których dzielnicach będzie teraz!

Szczepienia w Szczepibusie są wykonywane bez wcześniejszej rejestracji . Wystarczy wybrać dogodny termin i lokalizację, a następnie udać się do punktu szczepień plenerowych. Mieszkańcy mają do wyboru preparat firmy Johnson&Johnson lub Pfizer . O bezpieczeństwo procesu szczepienia dba personel Szpitali Pomorskich

Przypomnijmy, że niedawno gdyńska inicjatywa zyskała również w oczach pomorskiego wojewody Dariusza Drelicha, który przygotował bliźniaczy – Pomorski Szczepibus. Dociera on do gmin, w których odsetek osób zaszczepionych jest niski oraz tam, gdzie nie ma punktów szczepień i mieszkańcy mogą mieć do nich utrudniony dostęp. Inicjatywa Wojewody Pomorskiego Dariusza Drelicha jest realizowana we współpracy z Miastem Gdynia, zapewniającym flotę dla akcji i Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku, które przeprowadzać będzie szczepienia.