W Gdyni trwają Kolosy! Co się dzieje w sobotę?

25. edycja Kolosów w Gdyni! Co się dzieje w sobotę?

Tegoroczne Kolosy rozpoczęły się w piątek, 24 marca, w Polsat Plus Arenie w Gdyni. Miasto po raz kolejny zamieniło się w stolicę polskich podróżników. Jakie ciekawe spotkania czekają na nas w piątek na dużej sali?

12:55–13:25 Magdalena Main-Knorn Szlak jedwabiu i kadzidła. Rodzinna podróż… wozem strażackim Polsko-niemiecka rodzina z wioski Mönchwinkel w Brandenburgii przygotowywała się do tej podróży dwa lata. Kolejne dwa Magdalena i Jan, para geografów, oraz Leo i Antonia, ich dzieci, spędzili już w drodze. Ich domem na kółkach stał się… stary wóz strażacki zamieniony w kampera. Przemierzyli nim 50 tysięcy kilometrów po drogach i bezdrożach dawnego Jedwabnego Szlaku.

13:45–14:15

Jerzy Leo Z oceanu nad morze przez góry i burze. Pireneje szlakiem HRP

Ta podróż rozpoczęła się od kąpieli w Oceanie Atlantyckim. Potem rzeczy działy się już nad poziomem morza: 52 dni, łącznie 44 kilometry przewyższeń i 800 kilometrów marszu przez Francję, Hiszpanię i Andorę szlakiem Haute Randonnée Pyrénéenne. Jerzy Leo w drodze przez Pireneje mierzył się z falami upałów i dziesiątkami burz.

14:20–14:50

Piotr Biankowski Wpław wokół Manhattanu i przez Loch Ness

Ekstremalne wyzwanie, szczytny cel i wyjątkowy śmiałek. Piotr Biankowski należy do światowej czołówki pływaków długodystansowych. W 2021 roku przepłynął wpław kanał La Manche, bierze udział w licznych zawodach, a szczególne upodobanie znajduje w pływaniu w niskich temperaturach.

14:55–15:25

Łukasz Supergan Soliści w duecie. Trawers Grenlandii

Ta wyprawa właściwie nie miała prawa się udać. Dwóch zadeklarowanych indywidualistów przez ponad miesiąc było skazanych (dobrowolnie) wyłącznie na swoje towarzystwo. I to w warunkach daleko odbiegających od komfortowych: wiatr o prędkości przekraczającej 100 km/h, temperatura poniżej -30°C, labirynt lodowych bloków i szczelin, opady śniegu, zmęczenie, biała pustka skrajnie utrudniająca orientację w terenie.

15:30–16:00

Jan Skulicz

Rowerem po najwyższych drogach świata: Andy i Himalaje

Z upalnej Florydy wprost w peruwiańską zimę – tak Jan Skulicz rozpoczął swój spontaniczny „wypad w góry”, zrealizowany „w zastępstwie” rowerowej wyprawy dookoła świata, której skrzętne plany pokrzyżowała mu pandemia. Nie ma tego złego… Cuzco, Tęczowe Góry, Vinicunca – niektórym za przygodę wystarczyłyby już same nazwy, tymczasem podróżnik z Krakowa docierał tam rowerem, pokonując wielokilometrowe przewyższenia.

16:05–16:35

Szymon Makuch

KarakoRun

Wybiegać sporo pięknych kilometrów – to był pomysł Szymona Makucha na tę wyprawę. Lepszej scenerii, by go zrealizować, wybrać nie mógł. W północnym Pakistanie na przestrzeni kilkuset kilometrów wznoszą się ponad chmury szczyty trzech najwyższych pasm górskich świata – Himalajów, Karakorum i Hindukuszu. 16:35–17:00 PRZERWA 17:00–17:50

FINAŁ (I): Ceremonia wręczenia NAGRODY IM. ANDRZEJA ZAWADY, NAGRODY WIECZNIE MŁODZI IM. ALEKSANDRA DOBY, KOLOSA w kategorii ŻEGLARSTWO, NAGRÓD SPECJALNYCH KOLOSÓW oraz SUPER KOLOSA

17:50–18:05

Eugeniusz Moczydłowski Pięćdziesięciolatek

Filmowa opowieść o niezwykłym rejsie Pierwszej Studenckiej Wyprawy Dookoła Ameryki Południowej z lat 1972-1973. Młoda (najstarszy uczestnik miał 36 lat) załoga jachtu Konstanty Maciejewicz, którym dowodził kpt. Tomasz Zydler, spędziła w podroży dwanaście miesięcy i m.in. opłynęła Horn trasą pod wiatr i pod prąd ze wschodu na zachód. Autorem zdjęć i scenariusza do Pięćdziesięciolatka jest weteran tamtej historycznej wyprawy Eugeniusz Moczydłowski.

18:05–18.20 PRZERWA 18:20–21:10 | BLOK VII | NOMINACJE: WYCZYN 18:20–18:50

Paweł Kalinowski Osiemdziesiąt szczytów hulajnogą dla lawendowej dziewczynki

Paweł Kalinowski, nauczyciel WF z Białegostoku, nie przepada za rowerem. Znany jest za to jako Pan Hulajnoga. Na tym mniej popularnym – zwłaszcza wśród podróżników – jednośladzie przemieszcza się od dawna, na coraz dłuższych dystansach, a także z pasją i dumą. Przejechał w ten sposób choćby 1400 kilometrów w wyścigu Wschód 2021, a w ubiegłym roku skompletował Diadem oraz Koronę Gór Polskich – wszystkie szczyty zdobył poruszając się na hulajnodze.

18:55–19:25

Mateusz Waligóra Biedronki na biegunach. Nim zapałka spłonie

Dla Mateusza Waligóry rok 2022 był intensywny. Wiosną wspólnie z Łukaszem Superganem przemierzył Grenlandię, potem cały lipiec spędził w polskich Tatrach, gdzie przeszedł dokładnie każdy kilometr znakowanych szlaków turystycznych, wreszcie w listopadzie… I pomyśleć, że jako dziecko nie robił żadnych wyjątkowych rzeczy. Ale zawsze o takich marzył i nigdy nie przestał. W przeszłości bywał Indianinem, pielęgniarką, a nawet biedronką, jednak od pierwszej klasy liceum ciągnęło go głównie tam, gdzie zimno. W końcu po wielu latach starań pod koniec ubiegłego roku postawił narty na Antarktydzie. 19:30–20:00

Anna Liszewska, Matúš Lašan

6330 kilometrów pieszo przez góry Europy

W drogę ruszyli wczesną wiosną, by zdążyć przed pierwszym śniegiem. Przesadna zapobiegliwość? Niekoniecznie, jeśli do przejścia ma się ponad 6000 kilometrów przez pasma górskie centralnej Europy, a suma przewyższeń na trasie może się niebezpiecznie zbliżyć do 300 kilometrów! W trakcie 222 dni marszu Anna i Matúš przeszli Europę w poprzek, wędrując przez Starą Płaninę, Alpy Dynarskie, Alpy, Masyw Centralny, Pireneje i Góry Kantabryjskie.

20:05–20:35

Agnieszka Dziadek Norge på langs – 3000 kilometrów pieszo przez Norwegię

Ani rekordowa pokrywa śnieżna, ani najbardziej deszczowe lato od wieku nie przeszkodziły Agnieszce Dziadek w realizacji kolejnego długodystansowego projektu. W 104 dni (całe lato z okładem) laureatka Kolosa 2019 w kategorii Wyczyn roku przeszła wzdłuż Norwegię, najdłuższy kraj Europy, szlakiem Norge på langs. W porównaniu do innych jest on wyjątkowy, bo nie ma standardowego przebiegu i każdy, kto chce go przejść, marszrutę musi zaplanować samodzielnie. 20:40–21:10

Marcin Kutkowski, Michał Kutkowski

W dziewięćdziesiąt dni dookoła USA na rowerach

Marcin i Michał, bliźniacy, którzy lubią się zmęczyć, mieli już na koncie kilka interesujących rowerowych wypraw, ale żadna nie była tak szalona, jak ta z lata 2022. Jej plan zakładał, że w 90 dni pokonają na jednośladach dystans 14 000 kilometrów, w dodatku bez pomocy z zewnątrz, wszystko co potrzebne do życia (czytaj: jazdy, jedzenia i spania) wioząc w sakwach.

