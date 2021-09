W Gdyni powstaje nowy ruch na wybory. Społecznicy łączą siły. Będzie wspólny start w 2023 roku?

- Chcieliśmy zobaczyć, jak ludzie ze środowisk opozycyjnych wobec obecnych włodarzy miasta zareagują na tę inicjatywę - mówi nam Sławomir Januszewski ze Stowarzyszenia Bryza. - Spośród tych osób, które razem zaangażowały się w nasz projekt, najprawdopodobniej wyłonimy kandydatów do Rady Miasta Gdyni. To nie jest grupa zamknięta, liczymy na to, że kolejne osoby, którym zależy na przyszłości Gdyni, niedługo będą do nas dołączać. Idea jest taka, aby wokół naszego kongresu Gdyński Dialog, zebrać jak najszerszą grupę osób, które chcą zmian. Wyobrażam sobie wspólne listy i wspólnego kandydata na prezydenta Gdyni. Mieszkańcy zobaczą, że na miejscu są ludzie, którzy działają na ich rzecz i znają ich problemy.