W Gdyni pojawił się nowy mural. Został zainspirowany... znakami drogowymi

Gdynia. Na ul. Komandorskiej pojawił się nowy mural

Jak się okazuje, znaki drogowe mogą być także źródłem inspiracji. Udowodniło to szwajcarskie Studio Feixen , które stworzyło projekt muralu, jaki dzisiaj możemy podziwiać na gdyńskim Grabówku . Obraz pojawił się tam za sprawą Stowarzyszenia Traffic Design , które wykorzystało realizację z Biennale 2022. ZOBACZ TAKŻE: Murale Arki Gdynia zachwycają! Które są najbardziej efektowne? Murale kibiców żółto-niebieskich na całym Pomorzu! | ZDJĘCIA

Znaki drogowe bez informacji

Inspirację znakami drogowymi widać gołym okiem. Kształty, jakie zawitały na ulicę Komandorską, przypominają te, które zazwyczaj niosą ze sobą informacje na temat ruchu drogowego. Kiedy przyjrzymy się dokładniej tym "znakom", podobieństwo okazuje się tylko symboliczne. To tak naprawdę nawiązanie do ulic przelotowych, ale także i budynku Muzeum Transportu w Lucernie. To bardzo osobliwe miejsce, pokryte tablicami drogowymi.