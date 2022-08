W Gdyni odkryjemy tajemnice nieba podczas astronomicznego spotkania!

Każdy z nas kiedyś z zapartym tchem śledził to, co dzieje się na niebie. W Gdyni z pomocą ekspertów, będziemy mogli lepiej zrozumieć to, co rozciąga się nad naszymi głowami. „Mniej światła, więcej gwiazd” to astronomiczne spotkanie to wyjątkowa szansa by przyjrzeć się gwiazdom przy pomocy teleskopów i lornetek oraz poznać tajemnice gwiazdozbiorów. Na miejscu nie zabraknie doświadczonych edukatorów Centrum Nauki Experyment, którzy chętnie podzielą się z uczestnikami swoją wiedzą i umiejętnościami.