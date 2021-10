W Gdańsku upamiętniono czyn bojowy Polskich Sił Zbrojnych na Froncie Wschodnim

Prezes Skrzypski podkreślił istotę i pokazał podobieństwo Bitew pod Lenino i Monte Casino, które znacząco zakorzeniły się w świadomości Polaków, a których znaczenie chciał porównać i przypomnieć, że pamiętać należy o wszystkich polskich bohaterach.

- Przewrotność polityczna jest taka, że pierwsze 40 lat po II wojnie światowej, to gloryfikacja Bitwy pod Lenino, wybudowano tam obelisk, później postawiono pomnik, tam odbywały się spotkania z udziałem najwyższych władz polskich, czy radzieckich. A teraz? To się zmieniło. O Bitwie pod Lenino nie mówi się nic, tak jakby tam nie zginęło ponad 500 polskich żołnierzy, rannych nie zostało ponad 1800, jakby tam nie dostało sie do niewoli ponad 750 żołnierzy. Pisano pieśni, poematy, wiersze, one w świadomości Polaków zostały, tak jak i w pamięci zostanie pamięć o poległych - mówił Stanisław Skrzypski i dodał: