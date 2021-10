W Gdańsku ruszają debaty i konsultacje dotyczące utworzenia Parku Kulturowego w Śródmieściu

Jak informuje Joanna Bieganowska, wszyscy zainteresowani, którzy nie będą mogli fizycznie wziąć udziału w debacie będą mogli śledzić jej relację na żywo na oficjalnych kanałach komunikacyjnych miasta.

- Park kulturowy, który ma powstać za kilka lat jest tylko jednym z elementów porządkowania estetyki i funkcjonowania Śródmieścia - mówi radny Prawa i Sprawiedliwości, Przemysław Majewski. - Miasto już dziś ma narzędzia do tego, aby w historycznym centrum zadbać o to by mieszkańcom żyło się lepiej, niestety z nich nie korzysta. Miasto traktuje turystykę priorytetowo, przymyka się oko na głośne imprezy, występy uliczne czy pijackie wybryki. To niestety wpływa negatywnie na codzienne życie gdańszczan zamieszkujących uliczki Starego i Głównego miasta. Czy park kulturowy rozwiąże problem? Jak mówię, jest to tylko jeden z elementów porządkowania i lepszego funkcjonowania Śródmieścia.