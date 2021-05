W Gdańsku przyjęto stawki za usuwanie elektrycznych hulajnóg i parkowanie ich parkingach strzeżonych

Nowelizacja ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym rozszerzyła dotychczasową normę wynikającą z art. 130 a., włączając hulajnogi i urządzenia transportu osobistego do pojazdów podlegających usuwaniu oraz przechowywaniu. Ma to zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa i dotyczy osób, które naruszają przepisy, stwarzając zagrożenie dla innych uczestników i utrudniając ruch. Ma to też działać prewencyjnie, motywując kierowców do przestrzegania zasad ruchu drogowego i niepozostawiania pojazdów w miejscach niedozwolonych.

Podczas czwartkowej sesji Rada Miasta Gdańska zdecydowała o rozszerzeniu obowiązującej uchwały, co skutkuje włączeniem hulajnóg do grupy pojazdów, które mogą być usuwane z drogi oraz przechowywane na parkingu strzeżonym. Jednocześnie radni ustalili stawki za powyższe działania.

Opłata za usunięcie z drogi hulajnogi elektrycznej lub urządzenia transportu osobistego wynosi 123 zł. Przechowywanie tych pojazdów na parkingu strzeżonym będzie wynosić 15 zł za dzień. Radni uznali też, że stawka za odstąpienie od usunięcia pojazdu z drogi to koszt 123 zł.

Proponowana wysokość stawek odpowiada rzeczywistym kosztom ponoszonym przez miasto w związku z pełną realizacją zadania publicznego określonego w art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym. Stawki są zgodne z Obwieszczeniem Ministra Finansów, które określa maksymalną wysokość opłat za usunięcie pojazdu z drogi oraz jego parkowanie na parkingu strzeżonym.