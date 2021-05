W Gdańsku przyjęto stawki za usuwanie elektrycznych hulajnóg i parkowanie ich na parkingach strzeżonych

W Gdańsku zalegające hulajnogi będą usuwane z dróg. Przyjęto stawki

Nowelizacja ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym rozszerzyła dotychczasową normę wynikającą z art. 130 a., włączając hulajnogi i urządzenia transportu osobistego do pojazdów podlegających usuwaniu oraz przechowywaniu. Ma to zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa i dotyczy osób, które naruszają przepisy, stwarzając zagrożenie dla innych uczestników oraz utrudniając ruch. Ma to też działać prewencyjnie, motywując kierowców do przestrzegania zasad ruchu drogowego i niepozostawiania pojazdów w miejscach niedozwolonych.