W Gdańsku powstanie nowa żużlowa akademia. Będzie współpracować z Wybrzeżem Gdańsk

Wybrzeże nie będzie już szkolić młodych zawodników samodzielnie jako klub. Od teraz odpowiedzialna za to będzie nowo powstająca akademia, za którą odpowiedzialny będzie Krystian Plech, prezes projektu, jednocześnie członek stowarzyszenia GKŻ Wybrzeże.

- Inicjatywę Krystiana przyjęliśmy z radością. Każda para rąk na pokładzie jest bezcenna, a to że chcemy budować wspólnie przyszłość gdańskiego żużla pokazuje, że wbrew wielu opiniom środowisko jest zjednoczone i potrafi współpracować. Będziemy wspierać działania akademii i trzymać kciuki za jej powodzenie. Młodzi zawodnicy trenujący na mini torze zostaną bezpłatnie wypożyczeni do akademii, która jako klub partnerski, będzie prowadziła również bieżące nabory. Z kolei po przejściu do klasy 250 cc, adepci automatycznie będą zawodnikami naszego klubu i zaczną szkolenie ukierunkowane na "dorosły" żużel - mówi prezes Wybrzeża Tadeusz Zdunek.