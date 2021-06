W Gdańsku gorąco jak w Sewilli. Ostatni trening reprezentacji Polski przed wylotem do Hiszpanii ZDJĘCIA

Czwartkowy trening reprezentacji Polski na stadionie w Gdańsku (17.06.2021)

W czwartek, 17 czerwca piłkarska reprezentacja Polski po raz ostatnie przed wylotem do Hiszpanii odbyła trening na stadionie Polsat Plus Arena Gdańsk. W przedpołudniowych zajęciach zabrakło jedynie kontuzjowanego Łukasza Fabiańskiego. Jakub Kwiatkowski, rzecznik naszej drużyny narodowej, potwierdził, że bramkarz nie jest brany pod uwagę na mecz z Hiszpanią, ale sztab pracuje nad tym, aby był do dyspozycji Paulo Sousy na spotkanie ze Szwecją (23 czerwca o godz. 18 w Sankt Petersburgu).

Jan Bednarek przed meczem z Hiszpanią: Jeśli w drużynie ktoś nie wierzy w dobry wynik, to może zostać i spędzić fajny czas w Sopocie