W Gdańsku działa już DevOne HUB - bezpłatna przestrzeń do wymiany wiedzy dla specjalistów IT

Nowe miejsce jest otwarte w dniach roboczych dla wszystkich entuzjastów, którzy chcąc rozwijać swoje kompetencje w branży. Spotkania organizowane w DevOne HUB mogą mieć warsztatów lub webinarów, w trakcie których na uczestników zarejestrowanych spotkań czeka spora dawka specjalistycznej wiedzy.

Od niedawna korzystają one z DevOne HUB – bezpłatnej przestrzeni kreatywnej, przeznaczonej dla pasjonatów i pasjonatek z branży IT. To miejsce umożliwiające wymianę doświadczeń i wiedzy między lokalnymi specjalistami, którzy zdobywają je w trakcie swojej kariery.

- Przestrzeń jest naprawdę ogromna i zawsze można ją dostosować do potrzeb konkretnego rodzaju wydarzenia. Na samą organizację nigdy nie poświęcam dużo czasu, bo wiem, że otrzymam pełne wsparcie w zakresie przygotowania wydarzenia, od ustawienia sali po zapewnienie przekąsek, dzięki czemu mogę skupić się na oprawie merytorycznej. Uważam, że to miejsce jest odpowiednie nawet dla osoby początkującej, która chce zacząć organizować tego typu spotkania. Dodatkowo, obecność firm technologicznych w pobliżu, takich jak Dynatarce, umożliwia pozyskiwanie wiedzy z pierwszej ręki. Za nami już pierwsze, bardzo udane spotkania w DevOne HUB, a w planach mamy kolejne – mówi Piotr Suwała, organizator wydarzeń z ramienia grupy specjalistów Domain Driven Design GDA.