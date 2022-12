W gdańskiej stoczni powstał najdłuższy luksusowy jacht w kraju. Jednostka została zbudowana na zamówienie szwajcarskiego klienta | ZDJĘCIA

Superjacht ACE z gdańskiej stoczni

ACE to największy jacht motorowy wyprodukowany w gdańskiej stoczni. Jest też najdłuższym jachtem tego typu, zbudowanym w całości w Polsce. Ma dwa silniki, każdy o mocy 500 kW, jednostka może osiągać maksymalną prędkość do 13 węzłów. Zasięg jachtu to ok. 4 tys. mil morskich przy podróży ze średnią prędkością 10 węzłów.