W galerii we Wrzeszczu ukradły dokumenty i karty płatnicze. Nagrał je monitoring! Rozpoznajesz te kobiety?

Policjanci poszukują dwóch kobiet do sprawy kradzieży dokumentów i kart płatniczych, do której doszło w galerii handlowej we Wrzeszczu. Na nagraniu ze sklepowego montoringu widać, jak jedna z kobiet podchodzi do swojej ofiary i grzebie jej w plecaku, tymczasem druga "osłania" swoją kompankę.

Komisariat Policji III w Gdańsku, pod nadzorem prokuratury, prowadzi postępowanie przygotowawcze w sprawie kradzieży dokumentów oraz karty płatniczej. Do zdarzenia doszło pod koniec lipca 2020 r. na terenie galerii handlowej we Wrzeszczu. Czytaj także Zaatakował nożem przypadkową osobę. Szuka go policja! [FILM] - W toku prowadzonego postępowania policjanci zabezpieczyli monitoring, na którym został zarejestrowany wizerunek dwóch kobiet związanych z tym zdarzeniem. Wszystkie osoby, które rozpoznają kobiety z nagrania lub mają informacje mogące pomóc w ustaleniu ich tożsamości, lub miejsca pobytu, prosimy o kontakt z Komisariatem Policji III w Gdańsku przy ul. Białej 1A - informuje asp. sztab. Mariusz Chrzanowski, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku. Informacje można przekazać telefonicznie, dzwoniąc pod numer telefonu dyżurnego komisariatu 47 741 15 22 bądź zgłaszając się do najbliższej jednostki Policji lub pisząc na adres komendant.kp3@gd.policja.gov.pl.