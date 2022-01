W Czersku mieszkańcy nie chcą „bestii”. Pacjenci: nie jesteśmy potworami, jesteśmy ludźmi

W samym środku Czerska, w bezpośrednim sąsiedztwie Biedronki i biblioteki, powstała filia ośrodka w Gostyninie. Będą w niej umieszczani m.in. byli więźniowie z zaburzeniami psychicznymi, osobowości i preferencji seksualnych, którzy na wolności mogliby być niebezpieczni. Za ośrodkiem, w którym można spodziewać się również pedofilów i psychopatów, znajduje się Przedszkole im. Kubusia Puchatka i szkoła podstawowa. Tuż obok są osiedla mieszkaniowe i dworzec PKP. Codziennie przy placówce przechodzi wielu mieszkańców w drodze do pracy czy sklepu. Ośrodek powstał w budynku, w którym do niedawna mieściło się więzienie dla kobiet.

- Mieszkam naprzeciwko i nie śpię po nocach, z mężem zastanawiamy się nad sprzedażą mieszkania. Mamy dwoje dzieci i nie wierzymy w zabezpieczenia tego ośrodka. Wcześniej było tu więzienie dla kobiet, ale to nie jest to samo co ośrodek dla gwałcicieli i pedofilów. To są ludzie nieobliczalni. Mam dość tego wmawiania nam, że pedofile są spokojni, nie uciekają i że w ogóle to powinniśmy być już przyzwyczajeni do sąsiedztwa przestępców - nie kryje zdenerwowania Zuzanna Ciska, mieszkanka Czerska, która właśnie idzie do pracy.