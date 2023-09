W chojnickim szpitalu będzie nowy tomograf komputerowy. Placówka dostała dofinansowanie z Ministerstwa Zdrowia

Zanim to jednak nastąpi, chojnicki szpital ma do wydania 6 mln 300 tys. zł. Taka kwota znajduje się na ministerialnej liście rankingowej. Lwią część tej kwoty pochłonie zakup nowego tomografu komputerowego. Obecnie funkcjonujący ma już 10 lat.

- Nasz tomograf jest na tyle wiekowy, że nie nadaje się już do zainstalowania go gdzie indziej, ani do odsprzedaży. Musi być wymieniony – wyjaśnia dyrektor szpitala w Chojnicach Maciej Polasik. - Z takich większych sum, to kupimy system PACS, czyli cyfrowa archiwizacja obrazów rentgenowskich wykonywanych w naszym szpitalu, co ułatwi przesyłanie ich na odległość i poprawi jakość, a także dwa nowe aparaty USG, które będą dedykowane szpitalnemu oddziałowi ratunkowemu, a drugi do zakładu diagnostyki obrazowej. We wniosku staraliśmy się też o mniejsze rzeczy, chociażby łóżka bariatrycze czy defibrylatory. Z takich prac adaptacyjnych, remontowych, powstanie nowa izolatka przy szpitalnym oddziale ratunkowym – wylicza Polasik.