W Chojnicach można zdawać egzamin na prawo jazdy. Oddział PORD-u otwarty [zdjęcia, wideo]

Podczas dzisiejszego otwarcia punktu przypominano wieloletnie starania Chojnic o możliwość zdawania na prawo jazdy na miejscu.

Starania Chojnic o oddział trwały kilkanaście lat. I nie chodziło o zaspokojenie ambicji włodarzy, tylko o to, aby mieszkańcy nie musieli jeździć na egzaminy po 100 km do Piły, Słupska, Bydgoszczy czy Gdańska. Dla nas w tym projekcie, który też kosztował ponad 2 mln zł, ważny był cel społeczny i dlatego cieszymy się, że udało się doprowadzić to zadanie do końca