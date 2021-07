W centrum Sopotu od 6 lipca do końca miesiąca będzie działać mobilny punkt szczepień

Sopocianie i turyści, którzy jeszcze nie zaszczepili się przeciwko COVID-19, bez konieczności wcześniejszej rejestracji będą mogli do końca lipca skorzystać z tej możliwości. Dostępne będą szczepionki dwudawkowe, jak i jednodawkowe.

– W mobilnym punkcie można przyjąć pierwszą dawkę szczepionki lub drugą, bez względu na to, gdzie przyjęło się pierwszą – mówi Magdalena Czarzyńska-Jachim, wiceprezydentka Sopotu. – Gorąco zachęcam więc turystów odwiedzających Sopot, ale także mieszkańców, bowiem możemy wywalczyć milion złotych dla naszego miasta. Tyle jest do wygrania w rządowym konkursie dla gminy, w której zaszczepi się najwięcej mieszkańców. Mamy bardzo dużą szansę na wygraną, ale musimy się jeszcze zmobilizować, by zdobyć te pieniądze i przeznaczyć je potem na rzecz mieszkańców, na zakup nowoczesnej karetki czy na zajęcia dla najmłodszych.