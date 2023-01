W budynku na Targu Węglowym trwa remont, kiedy koniec? Co na sezon 2023 szykuje Teatr Wybrzeże w Gdańsku? Mówi Radosław Paczocha | ZDJĘCIA

W budynku na Targu Węglowym trwa remont, kiedy koniec?

Remont przebiega zgodnie z planem. Mamy już postawiony na scenie mechanizm nowoczesnych i spełniających wysokie standardy obrotówek. Są też nowe deski sceniczne, jeszcze bez doświadczenia teatralnego, ale wszystko przed nimi. Trwają prace nad parkiem oświetleniowym i elektroakustycznym. Jak tylko firma Budimex, odpowiedzialna za remont, zejdzie z budowy, co, mamy nadzieję, nastąpi latem, zaczną się prace wykończeniowe, m.in. montaż nowych foteli, ostateczny kształt foyer, kasy biletowej i tarasu widokowego. Chcielibyśmy otworzyć nową Dużą Scenę w październiku tego roku i mamy nadzieję, że jest to realny termin. Oczywiście, dziś rynek budowlany i materiałowy poddawany jest różnym, nie tylko inflacyjnym wstrząsom, wiemy to choćby po remoncie Sceny Kameralnej w Sopocie, ale jak na razie sytuacja wygląda tak, że na inaugurację sezonu 2023/2024 chcemy dać premierę „Wyzwolenia” Wyspiańskiego w reżyserii Jana Klaty.