W Borkowie chcieli sadzić rośliny w środku zimy, żeby... nie przepadły fundusze Jakub Cyrzan

Zabawa w śniegu, jazda na sankach, narty, czy snowboard. To tylko niektóre z najbardziej znanych zimowych aktywności. W ostatnim czasie coraz bardziej popularnym staje się także... koszenie trawy w śniegu i sadzenie roślin. Do tego ostatniego doszło tuż przed świętami w Borkowie (gmina Pruszcz Gdański). Wykonawca odkopał fragment terenu, by stworzyć tam plac zieleni... przy kilkunastu stopniach poniżej zera. Jak do tego doszło?