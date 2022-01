W Białowieży znaleziono ciało żołnierza z Braniewa! Mężczyzna miał ranę postrzałową głowy

Zwłoki żołnierza w Białowieży

Zwłoki żołnierza znaleziono w środę, w godzinach wieczornych, po tym jak nie stawił się on późnym popołudniem na odprawę w miejscu służby. Jak podało radio RMF FM, które jako pierwsze podało tragiczną informację, ciało mężczyzny znajdowało się w parku w pobliżu centrum edukacji w Białowieży - miejscu zamieszkania żołnierzy.

Na miejscu interweniowało pogotowie, ale na ratunek było już za późno. Jak informuje 16. Dywizja Zmechanizowana, w składzie której znajduje się 9. Brygada Kawalerii Pancernej im. króla Stefana Batorego, "według wstępnych ustaleń doszło do wystrzału z broni służbowej, w wyniku której nastąpiła śmierć żołnierza. Do zdarzenia doszło przed przystąpieniem żołnierza do zmiany".

Sprawą śmierci 22-latka zajęła się Żandarmeria Wojskowa, która wszczęła w tej sprawie śledztwo pod nadzorem prokuratury.