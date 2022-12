W 2022 roku wystartowaliśmy z kanałem na YouTube. Te wywiady cieszą się największą popularnością. Zobaczcie TOP10!

Kanał na YouTube Dziennika Bałtyckiego

Kanał na YouTube Dziennika Bałtyckiego wystartował dwa miesiące temu z inicjatywy Klaudii Lewandowskiej. Od tego momentu pojawiło się ponad 70 materiałów. Nie brakuje rozmów z gwiazdami, które odbywały się przy okazji festiwali muzycznych i filmowych, premier, a także wizyty na planie zdjęciowym.

Do tej pory kanał zgromadził prawie 400 subskrybentów. Liczba ta jednak z każdym dniem rośnie. Wśród najpopularniejszych materiałów znajdują się te rozmowy, które powstały przy okazji premier filmu "Ania", który opowiada historię Anny Przybylskiej. Wybraliśmy się na premiery w Warszawie i Gdyni, gdzie udało nam się porozmawiać z rodziną zmarłej aktorki, a także jej przyjaciółmi - w tym Andrzejem Piasecznym, Kasią Bujakiewicz oraz Anną Dereszowską.

Zerknijcie do galerii i przekonajcie się, jakie filmy są na razie najpopularniejsze na naszym kanale na YouTube, a wszystkich tych, którzy jeszcze nas nie subskrybują, zapraszamy do tego, by zrobili to jak najszybciej.