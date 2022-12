VBW Arka Gdynia rozbiła zespół z Rumunii w EuroCup. Drużyna żółto-niebieskich czeka na rywalki w 1/16 finału Paweł Stankiewicz

Arkadiusz Wojtasiewicz

VBW Arka Gdynia nie dała żadnych szans rywalkom. Chociaż koszykarki z Gdyni miały już pewne miejsce w grupie i awans do kolejnej fazy rozgrywek EuroCup, to wysoko pokonały FCC UAV Arad 87:53. Teraz zespół Arki czekać będzie na to, z kim zmierzy się w kolejnej fazie rywalizacji na parkietach w Europie.