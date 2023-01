VBW Arka Gdynia pożegnała się z rozgrywkami EuroCup. Zadecydowała porażka w dwumeczu z Lyonem

Koszykarki VBW Arki miały niezwykle trudne zadanie. Lyon to silna drużyna, a po zwycięstwie u siebie nad żółto-niebieskimi różnicą 24 punktów koszykarki francuskiego zespołu były w komfortowej sytuacji przed spotkaniem rewanżowym w Gdyni.

Mecz od początku toczył się pod dyktando faworyzowanego zespołu z Francji. Koszykarki VBW Arki starały się jak mogły, żeby postawić się drużynie Lyonu, ale jednak rywalki były bardzo silne i dobrze przygotowane do tej rywalizacji. Przyjezdne szybko objęły prowadzenie 11:4 i kontrolowały to, co działo się na parkiecie. Po pierwszej kwarcie drużyna z Francji prowadziła 22:16 i pokazała, że poprzeczkę polskiej drużynie zawiesi bardzo wysoko. Druga kwarta przebiegała w bardzo podobny sposób. Dalej Lyon dominował w tym spotkaniu i konsekwentnie powiększał przewagę. W efekcie po pierwszej połowie drużyna z Francji prowadziła już w rewanżowym spotkaniu w Gdyni 42:31.